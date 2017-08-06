 وافق على الرئاسة الفخرية .. فيصل بن خالد يستقبل رئيس وأعضاء جمعية مطمئنة بعسير   | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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وافق على الرئاسة الفخرية .. فيصل بن خالد يستقبل رئيس وأعضاء جمعية مطمئنة بعسير  

وافق على الرئاسة الفخرية .. فيصل بن خالد يستقبل رئيس وأعضاء جمعية مطمئنة بعسير  
المناطق - أبها

وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على الرئاسة  الفخرية  لجمعية مطمئنة  بمنطقة عسير مؤكدا دعمه ومؤازرته للجمعية للقيام بدورها على أكمل وجه .
جاء ذلك خلال استقبال سموه  صباح اليوم بمكتبه بالإمارة رئيس مجلس إدارة جمعية مطمئنة بمنطقة عسير الشيخ فهد بن حسين بن جبران آل هادي وعدد من أعضاء المجلس .
وفي بداية اللقاء بارك سمو أمير منطقة عسير حصول الجمعية على موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية , منوهاً سموه على أهمية تقديم العمل الذي يتسم بالجودة والتميز في العمل الاجتماعي ، والمساهمة في ابراز مكانة المرأة في المجتمع والنهوض بالمستوى العلمي والتربوي وتعزيز الترابط بين فئات المجتمع .
واستمع سموه إلى أبرز الأنشطة والبرامج  التي تقدمها الجمعية كالاهتمام بالأسرة والمرأة وتربية الفتيات وتوفير البرامج والانشطة الموجهة للمرأة إضافة إلى تقديم الاستشارات
وفي نهاية اللقاء قدم رئيس وأعضاء الجمعية شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير على دعمه ومؤازرته للجمعية وموافقة سموه على الرئاسة الفخرية لها .

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