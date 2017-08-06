طلاب نادي البيروني الموسمي بتعليم الرياض يعقدون لقاء حواري بوزارة الاقتصاد والتخطيط حول رؤية المملكة 2030

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلاً بطلاب نادي البيروني الموسمي صباح اليوم الأحد ١١/١٤ زيارة لمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط وتخلل الزيارة لقاءً حواريًا حول رؤية المملكة 2030 مع وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الأستاذ عبدالعزيز بن متعب الرشيد بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض

الدكتور أنور بن عبدالله أبو عباة ومدير مكتب إشراف الأندية الموسمية بتعليم الرياض الأستاذ شاكر بن عبدالله أبو عباة ورئيس قسم البرامج العامة والتدريب بتعليم الرياض الأستاذ خالد بن حامد الشمري ومدير نادي البيروني الموسمي الأستاذ مبارك بن محمد الجثانين ومشرفي النادي الأستاذين عامر بن عبدالله الصعيري وصالح بن عبدالله العنزي .

حيث بدأ اللقاء معالي وكيل الوزارة بكلمة ترحيبية بطلاب النادي والحضور ويشكرهم على زيارتهم الميمونة ثم التعريف برؤية المملكة 2030بشكل مختصر ومبسط .

ثم تداخل الدكتور أنور بكلمة عن دور الطلاب في رؤية المملكة 2030

وأهمية الشراكة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التعليم لنشر الوعي أكثر بين الطلاب والتعريف برؤية المملكة وأهميتها .

ثم أجاب الأستاذ عبدالعزيز الرشيد على أسئلة واستفسارات وطموحات الطلاب حول الرؤية وقال هدفنا من هذا اللقاء نزيل جميع الترسبات السلبية التي خلفتها بعض الشائعات حول الرؤية ونبين لكم أهميتها ودوركم فيها .. ونرغب بأن تكونوا أنتم سفراء لرؤية المملكة 2030 وتنقلون الصورة الصحيحة والإيجابية عن هذه الرؤية.

وختم اللقاء بدعوة الطلاب على الجد والاجتهاد والعمل وبذل الجهد لتحقيق أهداف هذه الرؤية ..

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور أنور درعًا تذكاريًا لسعادة الوكيل الذي بدوره كرم جميع الحضور.

يُذكر أن سفراء الرؤية من الطلاب سيُقيمون غدًا ندوة حوارية مع طلاب النادي للحديث عن رؤية المملكة2030.