أمانة عسير والمجلس البلدي تواصلان حملة النظافة في يومها الثالث شملت متنزهات الأمير سلطان والمسقي والشعف

واصلت أمانة منطقة عسير والمجلس البلدي والفرق التطوعية حملة #النظافة_دين_وخلق في يومها الثالث والتي كانت قد انطلقت الأسبوع قبل الماضي بعد تدشين سمو نائب أمير المنطقة للحملة بمنتزع السودة السياحي .

واجتمع المشاركين برئاسة أمين منطقة عسير ورئيس المجلس البلدي بالمنطقة وأعضاء المجلس والمشرف على فروع الأمانة ورئيس فرع خدمات الأمانة بالشعف وزملائه في الفرع ومدير إدارة المتنزهات وزملائه من منسوبي فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة والمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية وفريق الكشافة وجمعية البر وفريق المتحدون بايكرز وفريق خادم وطن ونادي المصيف ، وشملت الحملة دعم أعمال فرع وزارة الزراعة في نظافة متنزهات الأمير سلطان والمسقي فعليا ونشر ثقافة الوعي بأهمية المحافظة على النظافة وتوزيع أكياس النفايات على المتنزهين وقائدي المركبات ومشاركة الفرق الميدانية التابعة لمشروع نظافة المراكز الإدارية الشرقية في أعمال الحملة ، وقد كان لشركاء النجاح الأثر الكبير في نجاح الحملة فقد قامت إحدى الشركات الوطنية بتأمين المستهلكات للحملة وجمعية البر بأبها ومطعم الجوري بتقديم الوجبات الغذائية للمشاركين .

في حين حققت الفرق التطوعية النسائية أثراً إيجابياً في نشر ثقافة الوعي لدى المتنزهين في حديقة الأندلس والمشاركة الفعالة ومنها قادة التطوع للبحث والإنقاذ وخدمة المجتمع ومنسوبات النادي الموسمي الصيفي بمجمع الشرف بتوزيع الهدايا على الأطفال والمشاركة فعليا في أعمال النظافة .

وعلى صعيد متصل قام فريق “المسار” التطوعي بالمتوسطة السابعة عشر بخميس مشيط بتوزيع الهدايا وتكريم ٢٠ عاملا للنظافة ، بالإضافة إلى مشاركة فرق الصيانة التابعة للأمانة في إعادة دهان وطمس الكتابات الخادشة للذوق العام على حوائط وجدران ممشى الضباب ، وقد واكب هذه الحملة توزيع المطويات التوعوية وأكياس النفايات على الزوار .

الجدير ذكره بأن هذه الحملة تكون كل يوم سبت من كل أسبوع ولمدة شهر كامل ، ويذكر أن حملة “النظافة دين وخلق” تأتي تحت مبادرة ” عسير أجمل ” والتي تهدف الى رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على النظافة والمرافق العامة .