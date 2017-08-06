التجهيزات تتواصل بمركز الأمير سلطان الحضاري .. ديكور تراثي و٢٥٠٠ مقعد بجلسات طربيات أبها 

مع بدء العد التنازلي لتدشين أولى جلسات طربيات أبها؛ تتواصل تجهيزات مركز الأمير سلطان الحضاري لاحتضان التظاهرة الفنية الفريدة التي سيشهدها مهرجان أبها يجمعنا في أول نسخة لها.

ويقود فريق فني يضم أكثر من ١٠٠ مختص تجهيزات المركز، ومنها تركيب ديكور تراثي، و٢٥٠٠ كرسي للجماهير مقسمة على ٤ فئات و٣ فئات، فضلًا عن جهاز إضاءة أوروبي من الأحدث عالميًا ونظام صوتي عالي الدقة والوضوح في التحكم والمساحة.

وسيدشن أولى الجلسات الفنانان طلال سلامة وماجد مدني الخميس المقبل ١٠ أغسطس، فيما يحيي الفنانان نايف البدر والكويتي فيصل الراشد الجلسة الثانية الجمعـة ١١ أغسطس.

يذكر أن برنامج الجلسات الزمني يمتد ٤ أسابيع، في كل أسبوع ليلتان، يحييها ٤ فنانين، بواقع فنانين لكل ليلة، ليكون إجمالي الجلسات ٨ يشارك فيها ١٦ فنانًا، وهي عبارة عن جلسات فنية مسرحية من خلال عزف التخت الشرقي، يغلب عليها طابع الطرب والسمر في جو مليء بالفرح والبهجة، ويحييها أبرز الأسماء الفنية، إضافة إلى بعض النجوم الشابة التي حققت نجاحات وظهورًا مميزًا في الآونة الأخيرة، يجتمع فيها الطرب الأصيـل والمواهب الشابة الواعـــدة لتقديمهم جماهيريًا، بهدف خلق سوق أغنية متنوع وثري من الجيلين وإفساح الفرصة لهم.

وتقرر أن تقام الجلسات الأربع الأولى عبر أسبوعين متتاليين قبل موسم الحج لهذا العام، فيما ستستكمل باقي الجلسات الأربع بعد انقضاء الموسم مباشرة.