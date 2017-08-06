أمير الباحة يفتتح مهرجان العسل الدولي العاشر غدا الاثنين

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غدا الاثنين مهرجان العسل الدولي العاشر والفعاليات العلمية والترفيهية المصاحبة له في غابة رغدان، ويشهد حفل الافتتاح تدشين عشرة مشروعات ضمن مبادرة أرامكو ومجموعة المجدوعي لدعم صناع العسل في الباحة.

وعبر الدكتور أحمد آل خازم رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان والفعاليات المصاحبة ورئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة عن تثمين جمعية النحالين التعاونية بالباحة وجميع أعضاء الجمعية والنحالين المشاركين في المهرجان افتتاح سمو الأمير حسام المهرجان.

وأوضح أن الإقبال على المشاركة في المهرجان هذا العام كبير جداً مقارنة بالسنوات الماضية، وعزا ذلك إلى السمعة الطيبة التي اكتسبها، وثقة المشاركين فيه، وفيما يستطيعون تحقيقه من منفعة من المشاركة.

وأضاف ان هناك ثلاث فعاليات رئيسة، الفعالية الأولى تتمثل في معرض للعسل وأدوات ومستلزمات تربية النحل، ويشتمل على أكثر من 40 جناحاً جرى اختيارهم من بين المتقدمين، الذين يمثلون منتجين من جميع مناطق المملكة، إلى جانب مشاركات محدودة من خارج المملكة لإعطاء الفرصة للمشاركين من الداخل، والفعالية الثانية ترفيهية، وموجهة بصفة عامه إلى العوائل خصوصاً الأطفال، وتشمل مسرحاً، وعدداً كبيراً من العروض التعليمية والترفيهية، وتستمر يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى منتصف الليل، والفعالية الثالثة تتمثل في مؤتمر علمي يشارك فيه علماء متخصصون من داخل المملكة وخارجها، ويناقش أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تربية النحل ومنتجاته.

وذكر الخازم أن كمية العسل المعروضة في المهرجان أكثر 20 طناً من العسل من جميع أنواع العسل السائل والشمع المنتج محلياً، ومنها: السدر والطلح والسمر والصيفي والضرم والمجرى والضهيان والمورينقا وغيرها، موضحاً أنها بجودة عالية، وتطبق عليها معايير المحافظة على الجودة المعتادة، إذ يُفحص كل العسل المعروض من دون استثناء في مختبر تحليل وجودة العسل الخاص بجمعية النحالين التعاونية بالباحة، من خلال لجنة من الخبراء، ويمنع عرض أي عسل لا تنطبق عليه معايير المواصفات السعودية، كما لا يسمح بالمشاركة بأي عسل مستورد، إلا إذا كان المشارك من خارج السعودية، وذلك بكميات محدودة.

وأفاد الدكتور الخازم أنه سيصاحب افتتاح المهرجان والفعاليات المصاحبة تدشين عشرة مشروعات ضمن مبادة أرامكو ومجموعة المجدوعي لدعم صناعة العسل بمنطقة الباحة، وهي الخطة الإستراتيجية لجمعية النحالين التعاونية بالباحة، وتطوير أنظمة الجمعية ولوائحها، وإنشاء معهد تدريب النحالين، ومشروع 500 نحال جديد بالمنطقة، ومشروع دعم وتأسيس 500 مشروع ناشىء للمتدربين، وزراعه 50 ألف شجرة من نباتات النحل، وإنشاء مشتل دائم للنباتات النحلية بسعة 100 ألف شتلة سنوياً، وإنشاء خط تعبئة العسل، ومخزن تبريد مركزي، ومشروع هوية عسل الباحة، وسيحضر تدشين هذه المشروعات نائب رئيس أرامكو المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، ومن مجموعة المجدوعي الشيخ يوسف المجدوعي نائب الرئيس بشركة المجدوعي القابضة.

وأضاف رئيس المهرجان أن عدداً من القنوات التلفزيونية تقوم بتغطية الفعاليات، مثل: قناة MBC ، وقناة العربية، وقناة الإخبارية، والقناة السعودية، وقناة روتانا، وقناة سمسم الفضائية، وقناة الفرسان، وقناة السيوف، وقناة السيوف، كما أن هناك إعلانات في صحيفتي الوطن وعكاظ، ونشر في معظم الصحف الورقية والإلكترونية، بالإضافة الى مشاركة عدد من المؤثرين، مثل: ثامر الفرطوشي، وزيد السويداء، وسارة الودعاني، وريم السويدي، ومرعي الحارثي.

وتقدم الدكتور الخازم بالشكر والتقدير إلى شركة أرامكو السعودية، ومجموعة المجدوعي الشركين الإستراتيجيين للجمعية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجميع الداعمين، وهم: وزارة الشؤون الاجتماعية، وشركة الاتصالات السعودية، ووكالة شانجان للسيارات، وشركة التأثير المباشر، وشركاء النجاح، وهم: امارة منطقة الباحة، وأمانة الباحة، وكرسي المهندس عبدالله بقشان لأبحاث النحل بجامعة الملك سعود، كما شكر باسم اللجنة المنظمة مؤسسة ثلاث أرباع لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ومجموعة إبداع الفرح للاحتفالات التي تساعد الجمعية على تنفيذ المهرجان.