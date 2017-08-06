 قطار الرياض: بلغت نسبة الإنجاز في مشروع القطار 57% حتى الآن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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قطار الرياض: بلغت نسبة الإنجاز في مشروع القطار 57% حتى الآن

قطار الرياض: بلغت نسبة الإنجاز في مشروع القطار 57% حتى الآن
المناطق_الرياض

أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن نسبة الانجاز في مشروع القطار بلغت 57 بالمائة. في الوقت الذي تفقد فيه نائب رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز صباح اليوم الأحد عدد من المواقع في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال الامير: إن العمل في تنفيذ أعمال مشروع قطار الرياض، يسير بخطى ثابتة وفق الخطط والبرامج الموضوعة له، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن 57 بالمائة بحمد الله، في كافة عناصر ومكونات المشروع الذي سيعزز من مكانة الرياض بمشيئة الله، ويضعها في المكانة اللائقة بها بين مدن العالم.

ونوّه الامير بما يحظى به المشروع من دعم كريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، الذي كان المشروع ثمرة من ثمار غرسه ونتيجة لنظرته الثاقبة التي قادت الرياض لتكون حاضرة عالمية كبرى، كما أثنى على التوجيهات السديدة لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بتسخير كافة الإمكانات وبذل أقصى الجهود لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

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