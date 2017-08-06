 جندي إيراني يفتح النار على زملائه ويصيب 10 من زملائه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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جندي إيراني يفتح النار على زملائه ويصيب 10 من زملائه

جندي إيراني يفتح النار على زملائه ويصيب 10 من زملائه
المناطق_وكالات

قالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء إن جنديا إيرانيا فتح النار على أقرانه في قاعدة جوية عسكرية تبعد نحو عشرة كيلومترات جنوبي طهران اليوم الأحد مما أدى لإصابة عشرة منهم.

وقال مسؤولو صحة محليون للوكالة إن عشرة جنود نقلوا إلى المستشفى بعد إطلاق النار لكن لا يوجد المزيد من المعلومات بشأن عدد المصابين أو القتلى.

وفي الشهر الماضي قتل جندي إيراني بالرصاص ثلاثة من زملائه في ثكنات ببلدة أبيك على بعد 40 كيلومترا شمال غربي طهران. وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إنه أصاب ستة آخرين أيضا قبل أن يطلق النار على نفسه.وقال مسؤولون طبيون وقتئذ للوكالة إن الجاني، الذي نجا، أصيب “باضطراب عقلي” مؤقت.

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