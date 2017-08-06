 إمام المسجد النبوي: أبناء الشهداء هم أبناء خادم الحرمين ونائبه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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إمام المسجد النبوي: أبناء الشهداء هم أبناء خادم الحرمين ونائبه

إمام المسجد النبوي: أبناء الشهداء هم أبناء خادم الحرمين ونائبه
المناطق_المدينة

قال الشيخ صلاح البدير إمام وخطيب المسجد النبوي، إن أبناء الشهداء هم أبناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأبناء لكل هذا الوطن.

وخاطب أبناء الشهداء قائلا: “الحمد لله ذهب آباؤكم وأنتم رجال من خلفهم وأنتم منبع للكرامة والطيبة نذكرهم ونفخر في ذكراهم”.

وقال البدير خلال لقائه عدد من أبناء شهداء الواجب يرافقهم المستشار عبدالواحد الحطاب المشرف العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام، إن أباءكم ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم ودينهم وعقيدتهم ومن أجل الدفاع عن هذه الأرض الطاهرة والحرمين الشريفين ضحوا بأرواحهم لكي يبقى هذا الوطن وهذا الدين.

وأضاف: إنكم أبناء أبطال ذهب أباءكم وألبسوكم لباس العز ولباس الفخر فأنتم أبناء الأبطال والشهداء والرجال الأشاوس فستبقى ذكراهم وتضحياتهم وفداءهم لهذا الدين وسيبقى ذلك ذكرى في نفوسنا وفي قلوبنا نذكرهم في كل حين وندعو لهم في كل حين فلا شك أن الأمن الذي نحن فيه هو بعد فضل الله بفضل تضحيات أباءكم الأبطال.

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