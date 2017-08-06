 خارجية البحرين: قطر يجب أن تتجاوب مع أشقائها.. وعليها التوجه للرياض وبدء مسألة إحقاق الحق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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خارجية البحرين: قطر يجب أن تتجاوب مع أشقائها.. وعليها التوجه للرياض وبدء مسألة إحقاق الحق

خارجية البحرين: قطر يجب أن تتجاوب مع أشقائها.. وعليها التوجه للرياض وبدء مسألة إحقاق الحق
المناطق_الرياض

أعلن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة اليوم الأحد رفض بلاده أي مساس بالمملكة العربية السعودية ومحاولات قطر تسييس الحج، كما أكد على عدم التفاوض مع قطر على المطالب مع إمكانية الحوار على كيفية تنفيذها.

وذكر وزير خارجية البحرين ” الحج مسؤولية كبرى تولتها  المملكة منذ حكم الملك عبدالعزيز إلى الآن بكل أمانة، ودخول مسألة الحج في الخلاف مع قطر خطوة كبيرة وخطيرة من جهة السلطات القطرية، وأن محاولة الهروب من اتفاقات تم التوقيع عليها بين القادة ستكون فاشلة ولن تؤدي لأي شيء، ويجب على قطر أن تتجاوب مع أشقائها.. وعليها التوجه للعاصمة الرياض وبدء مسألة إحقاق الحق وعودة الأمور لنصابها”.

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