 مطلوبان ضمن قائمة 23 يسلمان نفسيهما للجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مطلوبان ضمن قائمة 23 يسلمان نفسيهما للجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية إمام المسجد النبوي: أبناء الشهداء هم أبناء خادم الحرمين ونائبه وزارة الخارجية: المملكة تؤيد تشكيل هيئة انتقالية للحكم ومستقبل جديد لسوريا لا مكان للأسد فيه جندي إيراني يفتح النار على زملائه ويصيب 10 من زملائه قطار الرياض: بلغت نسبة الإنجاز في مشروع القطار 57% حتى الآن التجارة والغذاء تنفذان حملة على محلات العطارة أمير الباحة يفتتح مهرجان العسل الدولي العاشر غدا الاثنين استئصال ورم يزن أكثر من كيلو جرام من رحم سيدة اربعينية بمستشفى باللحمر أمانة عسير والمجلس البلدي تواصلان حملة النظافة في يومها الثالث شملت متنزهات الأمير سلطان والمسقي والشعف التجهيزات تتواصل بمركز الأمير سلطان الحضاري .. ديكور تراثي و٢٥٠٠ مقعد بجلسات طربيات أبها  طلاب نادي البيروني الموسمي بتعليم الرياض يعقدون لقاء حواري بوزارة الاقتصاد والتخطيط حول رؤية المملكة 2030 أمانة عسير تغلق عدداً من المطاعم وصالونات الحلاقة وتصادر أكثر من 200 دراجة نارية مخالفة

مطلوبان ضمن قائمة 23 يسلمان نفسيهما للجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية

مطلوبان ضمن قائمة 23 يسلمان نفسيهما للجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية
المناطق_الدمام

أكدت مصادر أن المطلوبين الأمنيين رمزي آل جمال وعلي آل زايد، من قائمة الـ23 سلما نفسيهما اليوم للسلطات الأمنية وذلك بعد أسبوعين من تسليم المطلوب الأمني محمد عيسى صالح آل لباد نفسه في إمارة المنطقة الشرقية استجابة لدعوة أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف إلى كل من لديه نية من المطلوبين بتسليم نفسه بأن المجال متاح لمن أراد تسوية قضيته.

وكشفت المصادر أن آل زايد وآل جمال بادرا صباح اليوم بتسليم نفسيهما ليتبقى من “قائمة الـ23” ثلاثة مطلوبين، هم سلمان علي سلمان آل فرج، فاضل حسن عبدالله الصفواني، محمد حسن أحمد آل زايد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>