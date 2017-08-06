 شاهد صورة شيك صادر من بنك قطري لشراء “نيمار” من برشلونة بقيمة 220 مليون يورو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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شاهد صورة شيك صادر من بنك قطري لشراء “نيمار” من برشلونة بقيمة 220 مليون يورو

شاهد صورة شيك صادر من بنك قطري لشراء “نيمار” من برشلونة بقيمة 220 مليون يورو
المناطق_وكالات

انتشرت على الإنترنت خلال الأيام الماضية صورة لشيك بمبلغ 222 مليون يورو من بنك فرنسي لصالح نادي برشلونة الإسباني، مما دفع عدة مواقع رياضية عالمية لتداولها وربط الشيك مع صفقة انتقال نيمار.
وتساءلت مواقع مثل “سبورتس” و”غول” فيما إذا كانت هذه الصورة فعلا للشيك الذي حرر نيمار من عقده مع برشلونة الذي كان من المفترض أن يمتد إلى 2021.
ويحمل الشيك، كما ظهر في الصورة التي يتم تداولها، اسم بنك قطر الوطني في ترويسته، بالإضافة إلى اسم نادي برشلونة في خانة مستلم المبلغ بقيمة 222 مليون يورو.
وانتقل نيمار إلى باريس سان جرمان بموجب عقد قياسي لمدة 5 سنوات بلغت قيمته الإجمالية حوالي 450 مليون يورو، يتضمن دفع شرط جزائي لبرشلونة بقيمة 222 مليون يورو.

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