 نائب الرئيس الأمريكي: شائعة ترشحي للرئاسة 2020 “كذبة سخيفة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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نائب الرئيس الأمريكي: شائعة ترشحي للرئاسة 2020 “كذبة سخيفة”

نائب الرئيس الأمريكي: شائعة ترشحي للرئاسة 2020 “كذبة سخيفة”
المناطق_وكالات

وصف مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، ما تردد عن نيته للترشح على مقعد الرئاسة 2020 بأنه شائعة سخيفة، وكاذبة تماما، مضيفا أنه يدعم إعادة ترشيح الرئيس دونالد ترامب.

 

وجاء ردّ بنس على تقرير نشرته “نيويورك تايمز” اليوم، حين غرّد عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” قائلا : “تقرير نيويورك تايمز الصادر اليوم مخز ومهين بحقي وبحق عائلتي وفريقنا بأكمله”.

 

كانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نشرت تقريرا، اليوم الأحد، قالت فيه أن “العاصفة التي تحيط برئاسة دونالد ترامب، بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بالارتباطات بين فريقه وروسيا، دفعت العديد من كبار الجمهوريين، بمن فيهم مايك بنس، إلى البدء بما قد يرقى إلى حملة موازية من أجل الترشح لانتخابات العام 2020”.

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