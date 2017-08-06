تشكيل نهائى البطولة العربية.. الترجى بالقوة الضاربة ورأسى حربة للفيصلى

أعلن فوزى البنزرتى، المدير الفنى لفريق الترجى التونسى، ونيبويشا يوفوفيتش مدرب الفيصلى الأردنى، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها بين الفريقين فى الثامنة من مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية، فى نهائى البطولة العربية المقامة حاليًا فى مصر.

وجاء تشكيل الترجى التونسى، كالتالى..

تشكيل الترجى التونسى

فيما يبدأ الفيصلى الأردنى المباراة بتشكيل يضم كلاً من:

تشكيل الفيصلى الأردنى

يذكر أن الترجى التونسى تأهل للمباراة النهائية بعدما تغلب على الفتح الرباطى المغربى بهدفين مقابل هدف واحد، أما الفيصلى الأردنى فصعد على حساب الأهلى بنفس النتيجة فى الدور نصف النهائى.