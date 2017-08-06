 تشكيل نهائى البطولة العربية.. الترجى بالقوة الضاربة ورأسى حربة للفيصلى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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تشكيل نهائى البطولة العربية.. الترجى بالقوة الضاربة ورأسى حربة للفيصلى

تشكيل نهائى البطولة العربية.. الترجى بالقوة الضاربة ورأسى حربة للفيصلى

أعلن فوزى البنزرتى، المدير الفنى لفريق الترجى التونسى، ونيبويشا يوفوفيتش مدرب الفيصلى الأردنى، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها بين الفريقين فى الثامنة من مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية، فى نهائى البطولة العربية المقامة حاليًا فى مصر.

وجاء تشكيل الترجى التونسى، كالتالى..

تشكيل الترجى التونسىتشكيل الترجى التونسى

فيما يبدأ الفيصلى الأردنى المباراة بتشكيل يضم كلاً من:

تشكيل الفيصلى الأردنىتشكيل الفيصلى الأردنى

يذكر أن الترجى التونسى تأهل للمباراة النهائية بعدما تغلب على الفتح الرباطى المغربى بهدفين مقابل هدف واحد، أما الفيصلى الأردنى فصعد على حساب الأهلى بنفس النتيجة فى الدور نصف النهائى.

 

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