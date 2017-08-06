البلدية تزيل 1600 حاجز وتعدي في الخبر الشمالية

أزالت بلدية محافظة الخبر مؤخرا، أكثر من1600 حاجز وتعدي في الخبر الشمالية، وذلك ضمن جهود البلدية في إزالة المخالفات والتعديات بالشوارع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأن البلدية تقوم بحملات مستمرة على كل شوارع وأحياء المنطقة، وذلك في إطار خطة الأمانة الهادفة إلى تكثيف وجود مفتشيها بالأماكن والميادين الرئيسية لتحقيق الرقابة الفعَّالة والحد من هذه الظواهر السلبية.

وأضاف الزايدي بأن هناك تنسيق فعال مع إدارة المرور بالمنطقة وإدارة النظافة وجميع الأقسام ذات الاختصاص بالبلدية؛ لتنفيذ هذه الحملات بصورة مستمرة.

وأشار الزايدي بأن الحملة الميدانية شملت الخبر الشمالية وأن البلدية تكثف من الرقابة في هذه الأيام ، محذرا جميع المخالفين بتطبيق الجزاءات وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

ودعا الزايدي جميع المواطنين والمقيمين بمحافظة الخبر للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أنها طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية .