مستفيدي أندية الأحياء الجديدة بالخرج يتجاوز 6 آلاف في أسبوعين

استفاد أكثر من 6 آلاف شخص من الخدمات التي تقدمها أندية الأحياء الجديدة بالخرج بعد أن تم تدشينها قبل نحو أسبوعين في ثلاثة مواقع بحي الهدا, و حي الريان, ومركز الهياثم.

وقدمت الأندية في بداية عملها خدماتها الكاملة للمستفيدين وجولات تعريفية, حيث اشتملت الخدمات على الملاعب الرياضية, الصالات المغلقة, صالة الألعاب الفردية, اللياقة وبناء الأجسام, غرف ألعاب الأطفال, الديوانية, وخدمات التدريب والتعليم.

وقد أشار مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار إلى أن الأندية الثلاثة ” نادي الحي بمدرسة عبادة بن الصامت, نادي الحي بثانوية ابن عثيمين, نادي الحي بثانوية الهياثم بدأت في وقتها المحدد, ونجح المشرفين وقادة الاندية في مسابقة الزمن لتجهيز وتهيئة الأندية والتأكد من سلامتها وتجربتها, وتم تقييد المستفيدين في السجلات الرسمية, حيث بلغ عدد المستفيدين خلال الأسبوعين الماضيين نحو 6 آلاف مستفيد, قدم لهم برامج مميزة وإثرائية, ترفيهية, تقنية, سياحية, تطوعية تحت إِشراف متخصصين في التربية بهدف إتاحة المرافق للمجتمع المحلي من أجل الاستفادة منها والعمل مع الأجهزة ذات العلاقة لتقديم دورات وبرامج رياضية وترفيهية و وظيفية وخلافها من شأنها رفع وعي المجتمع وتلبية رغباته, وأهمها حفظ وقت فراغ الشباب في بيئة صحية تقيهم بإذن الله من مخاطر الإنخراط في مجموعات قد تدمر مستقبلهم وتضيع عليهم الكثير في حياتهم.