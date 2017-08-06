 القيادة تهنئ الرئيس بول كاجامي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لراوندا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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القيادة تهنئ الرئيس بول كاجامي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لراوندا

القيادة تهنئ الرئيس بول كاجامي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لراوندا
المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية راوندا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية راوندا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ولشعب جمهورية راوندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية راوندا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية راوندا.

وعبر نائب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأجمل التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من الازدهار لشعب جمهورية راوندا الصديق.

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