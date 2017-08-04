 هيئة المفاوضات السورية: دعم المملكة مستمر لتحقيق تطلعات الشعب السوري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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هيئة المفاوضات السورية: دعم المملكة مستمر لتحقيق تطلعات الشعب السوري

هيئة المفاوضات السورية: دعم المملكة مستمر لتحقيق تطلعات الشعب السوري
المناطق_وكالات

كشفت الهيئة العليا للمفاوضات السورية في بيان لها، إنها طلبت من المملكة استضافة اجتماع موسع للهيئة العليا مع نخبة مختارة من الشخصيات الوطنية السورية ونشطاء الثورة، من أجل توسيع قاعدة التمثيل والقرار على قاعدة بيان الرياض كمرجعية أساسية للهيئة في المفاوضات من أجل عملية الانتقال السياسي.

وأشار بيان الهيئة أن المملكة أبدت على لسان وزير الخارجية ترحيبها بذلك، كما أثنى الوزير على عمل الهيئة والوفد المفاوض، وأكد دعم المملكة المستمر للهيئة، وبذل كافة الجهود لتحقيق تطلعات الشعب السوري والوقوف إلى جانبه.

و جاء ذلك أثناء زيارة قام بها وزير الخارجية السعودي إلى مقر الهيئة في الرياض واجتماعه بالمنسق العام الدكتور رياض حجاب وأعضاء الهيئة العليا للمفاوضات بحسب البيان.

ونوه البيان إلى أن الهيئة شكلت لجنة خاصة للتحضير لعقد هذا اللقاء وتأمين سبل نجاحه ، وهي تسعى من خلال عقد هذا الاجتماع إلى خدمة الثورة وأهدافها بمشاركة أوسع طيف من الشخصيات الوطنية السياسية والعسكرية والثورية ومن ممثلي المجتمع المدني، وتشمل كافة أطياف الشعب السوري 

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