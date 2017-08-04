 القيادة تهنئ رئيس وزراء باكستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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القيادة تهنئ رئيس وزراء باكستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

القيادة تهنئ رئيس وزراء باكستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد شاهد خاقان عباسي، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، رئيساً للوزراء في بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته، ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد شاهد خاقان عباسي، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في بلاده .

وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق.

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