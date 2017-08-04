النيران تلتهم المضخات وسيارة نوفا بعد حريق محطة الوقود بالخفجي

تمكنت فرق الدفاع المدني بالخفجي، من السيطرة على حريق محطة وقود، نتج عنه احتراق مضخات وسيارة كانت متوقفة داخل المحطة.

وفي التفاصيل، فقد أكد العميد منصور الدوسري، المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عن حريق في محطة وقود بحي غرناطة.

وعند وصول الفرق تبين أن الحادث داخل محطة وقود، نتج عنه احتراق عدد 5 مضخات، وسيارة من نوع نوفا.

وسيطرت فرق الدفاع المدني على الحريق، ومنع امتداده للمحلات الواقعة داخل حرم المحطة ، ولا توجد إصابات ولله الحمد، ولازال التحقيق جاريا لمعرفة الأسباب.