 النيران تلتهم المضخات وسيارة نوفا بعد حريق محطة الوقود بالخفجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

النيران تلتهم المضخات وسيارة نوفا بعد حريق محطة الوقود بالخفجي القيادة تهنئ رئيس وزراء باكستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية جهات حكومية وخاصة تعمل على تقديم خدمات خاصة للمسافرين ذوي الإعاقة القيادة تهنئ الرئيس بول كاجامي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لراوندا مستفيدي أندية الأحياء الجديدة بالخرج يتجاوز 6 آلاف في أسبوعين نائب الرئيس الأمريكي: شائعة ترشحي للرئاسة 2020 “كذبة سخيفة” البلدية تزيل 1600 حاجز وتعدي في الخبر الشمالية تشكيل نهائى البطولة العربية.. الترجى بالقوة الضاربة ورأسى حربة للفيصلى معرض وظائف 2017 خطوة هامة لدعم الجهود الوطنية في التدريب والسعودة خارجية البحرين: قطر يجب أن تتجاوب مع أشقائها.. وعليها التوجه للرياض وبدء مسألة إحقاق الحق مشعل بن ماجد يستقبل أول دفعة من طلاب جامعة جدة الموهوبين المقبولين في برنامج التخصيص المباشر شاهد صورة شيك صادر من بنك قطري لشراء “نيمار” من برشلونة بقيمة 220 مليون يورو

النيران تلتهم المضخات وسيارة نوفا بعد حريق محطة الوقود بالخفجي

النيران تلتهم المضخات وسيارة نوفا بعد حريق محطة الوقود بالخفجي
المناطق_الخفجي

تمكنت فرق الدفاع المدني بالخفجي، من السيطرة على حريق محطة وقود، نتج عنه احتراق مضخات وسيارة كانت متوقفة داخل المحطة.

وفي التفاصيل، فقد أكد العميد منصور الدوسري، المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عن حريق في محطة وقود بحي غرناطة.

وعند وصول الفرق تبين أن الحادث داخل محطة وقود، نتج عنه احتراق عدد 5 مضخات، وسيارة من نوع نوفا.

وسيطرت فرق الدفاع المدني على الحريق، ومنع امتداده للمحلات الواقعة داخل حرم المحطة ، ولا توجد إصابات ولله الحمد، ولازال التحقيق جاريا لمعرفة الأسباب.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>