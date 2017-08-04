تخصيص معارض للحرفيين في عدد من المولات التجارية بالقصيم

وقع مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم وأمين عام مجلس التنمية السياحية إبراهيم بن علي المشيقح اتفاقيات لبرامج عمل مع عدد من المولات التجارية بمنطقة القصيم، والتي تهدف لتوفير عدد من معارض البيع للحرفيين بشكل دوري على مدار العام.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم وأمين عام مجلس التنمية السياحية إبراهيم المشيقح أن الاتفاقيات تمت انطلاقاً من أهداف برنامج “خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري بالمملكة” المتضمن تطوير مذكرات التعاون مع الشركاء بما يتوافق مع موجهات ومرتكزات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، واستنادا إلى خطة عمل البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية “بارع” والتي تهدف إلى تطوير ودعم المنتجات الحرفية وتحفيز الحرفيين من خلال توفير منافذ بيع دائمة ومؤقتة لعرض منتجاتهم الحرفية، كما أنها جاءت محققةً لتوجيه صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية والتي تهدف لتوفير منافذ بيع للحرفيين والأسر المنتجة بمنطقة القصيم بالتعاون مع أصحاب المجمعات التجارية.

وأضاف المشيقح بأنه تم العمل والتنسيق المشترك بين فرع الهيئة العامة للسياحية والتراث الوطني بمنطقة القصيم ومجمع العثيم مول في بريدة وعنيزة ومجمع الواحة مول بمحافظة الرس وبتنفيذ مؤسسة اريب لتنظيم المعارض لضمان المشاركات الدورية للحرفيات ضمن سلسلة من المعارض المتنقلة خلال العام في المولات التجارية.

وأشار المشيقح إلى أن توقيع الاتفاقيات جاء لخدمة الحرف اليدوية والحرفيين والحرفيات بالقصيم انطلاقاً من مسئولية الهيئة والبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية في تقديم الدعم التسويقي للمنتجات الحرفية والمساهمة في تطوير هذه المنتجات وتوفير منافذ بيع متعددة.

وكشف المشيقح أن الاتفاقيات تأتي امتداداً للاتفاقيات التي وقعها برنامج بارع مع عدد من المولات التجارية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

يشار إلى أن هذه الاتفاقيات تتضمن تنظيم 16 معرضا للحرفيات خلال العام.