 العيسى بصحة جيدة..وتقدّمه بطلب إعفائه من منصبه بسبب حالته الصحية إشاعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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العيسى بصحة جيدة..وتقدّمه بطلب إعفائه من منصبه بسبب حالته الصحية إشاعة

العيسى بصحة جيدة..وتقدّمه بطلب إعفائه من منصبه بسبب حالته الصحية إشاعة
المناطق_الرياض

كشف وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، عن عدم  صحة ما أُشيع مؤخرًا وما يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول تعرُّضه لمشاكل صحية، وعن تقدُّمه بطلب إعفائه من منصبه بسبب حالته الصحية.

وقال وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، “غير صحيحة تلك الافتراءات جملة وتفصيلاً”. مؤكدًا أنه بحالة صحية جيدة، وما يتم الترويج له شائعات، لا تمت للحقيقة بصلة.

وكان عدد من رواد “تويتر” وحسابات شهيرة قد تداولوا مؤخرًا تغريدات، جاء فيها أن وزير التعليم يعاني مشاكل صحية منذ ثلاثة أشهر، مشيرين إلى أنه تقدَّم بطلب إعفائه من منصبه بسبب حالته الصحية، وهو ما نفاه الوزير

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