دعاة منطقة مكة يتشرفون بزيارة سماحة المفتي العام بمقر الإفتاء

ضمن برامج مكتب الدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف وبالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الطائف مسرة لتوثيق سبل التواصل مع أعضاء هيئة كبار العلماء.

تشرف صباح اليوم وفد دعاة منطقة مكة المكرمة بزيارة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وأعضاء هيئة كبار العلماء حفظهم الله بمقر دار الإفتاء بالطائف

وتم خلال الزيارة الإستماع لتوجيهات سماحته وأعضاء الهيئة والتي حثت على الرفق في الدعوة إلى الله واتباع منهج سلف الأمة والدفاع عن مكتسبات الوطن وثرواته ومقدراته ولزوم طاعة ولاة الأمر حفظهم الله

وكان في مقدمة الوفد الزائر فضيلة الشيخ/ فواز بن عبدالله الغامدي

مدير الدعوة بمنطقة مكة المكرمة

وفضيلة الشيخ /حمد بن مرزوق الحارثي

مدير مركز الدعوة بالطائف

وفضيلة الشيخ /ناصر المصعبي

مدير مركز الدعوة بجدة

وفضيلة الشيخ /عابد بن سليمان الخطابي

مدير مركز الدعوة بمكة المكرمة

وفضيلة الشيخ /عاطف بن عبدالحفيظ منشي

مدير مركز الدعوة بالتنعيم

وعدد من المسؤولين بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة وجمع من دعاة مراكز الدعوة على مستوى المنطقة.