 الترجى التونسى يتوج بالبطولة العربية بعد ملحمة أمام الفيصلى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

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الترجى التونسى يتوج بالبطولة العربية بعد ملحمة أمام الفيصلى

الترجى التونسى يتوج بالبطولة العربية بعد ملحمة أمام الفيصلى
المناطق_وكالات

توج فريق الترجى التونسى بلقب البطولة العربية، عقب فوزه على الفيصلى الأردنى، بنتيجة 3/2، فى المواجهة المثيرة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الإسكندرية، فى المباراة النهائية بالبطولة التى استضافتها مصر.

نجح سعد بكير فى افتتاح التهديف لصالح الترجى فى الدقيقة 47 من زمن المباراة عن طريق تسديدة صاروخية.

وأضاف سعد بكير الثانى له وللترجى التونسى من ركلة حرة مباشرة فى الدقيقة 54 من زمن المباراة.

وقلص أكرم الزوى الفارق للفيصلى الأردنى فى الدقيقة 72 من زمن المباراة.

ثم أدرك خليل عطية التعادل القاتل للفيصلى قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

ونجح شمس الدين الزوادى فى تسجيل الهدف الثالث للترجى التونسى فى الدقيقة 101 وسط اعتراضات قوية من لاعبى الفيصلى الأردنى على الحكم المصرى إبراهيم نور الدين وصلت إلى الاعتداء عليه.

يذكر أن الترجى التونسى صعد  للمباراة النهائية بعدما تغلب على الفتح الرباطى المغربى بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما باستاد الإسكندرية، الخميس الماضى، حيث انتهى الوقت الأصلى من عمر المباراة بالتعادل الإيجابى 1/1، قبل أن ينجح الترجى فى حسم نتيجة اللقاء لصالحه بالوقت الإضافى.

وبهذه النتيجة، يحصل الترجى التونسى على مكافأة مالية قدرها 2.5 مليون دولار، بينما يحصل الفيصلى الأردنى على 600 ألف دولار.

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