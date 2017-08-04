المجلس البلدي بمحافظة الدلم يكرمان الشابان الذين ساهموا بالمحافظة على البيئة

كرم المجلس البلدي بمحافظة الدلم اليوم الأحد الشابان فيصل المجلي و عبدالعزيز العسكرالذين قاموا بـ تأهيل شجره عمرها يصل قرابة 150 عام غرب محافظة الدلم والتي تقع بين العين و ماوان بعد محاولة العبث بها وقطعها من العابثين .

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