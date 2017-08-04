 المجلس البلدي بمحافظة الدلم يكرمان الشابان الذين ساهموا بالمحافظة على البيئة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 14 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 6 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المجلس البلدي بمحافظة الدلم يكرمان الشابان الذين ساهموا بالمحافظة على البيئة الترجى التونسى يتوج بالبطولة العربية بعد ملحمة أمام الفيصلى طفل مصري يحلل مباراة الأهلى والفيصلي بشكل رائع ويتوقع فوز الترجي بالبطولة! دعاة منطقة مكة يتشرفون بزيارة سماحة المفتي العام بمقر الإفتاء العيسى بصحة جيدة..وتقدّمه بطلب إعفائه من منصبه بسبب حالته الصحية إشاعة رسميا…الاتحاد يعلن طاقم الملابس الأساسي للفريق في دوري جميل تخصيص معارض للحرفيين في عدد من المولات التجارية بالقصيم هيئة المفاوضات السورية: دعم المملكة مستمر لتحقيق تطلعات الشعب السوري النيران تلتهم المضخات وسيارة نوفا بعد حريق محطة الوقود بالخفجي القيادة تهنئ رئيس وزراء باكستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية جهات حكومية وخاصة تعمل على تقديم خدمات خاصة للمسافرين ذوي الإعاقة القيادة تهنئ الرئيس بول كاجامي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لراوندا

المجلس البلدي بمحافظة الدلم يكرمان الشابان الذين ساهموا بالمحافظة على البيئة

المجلس البلدي بمحافظة الدلم يكرمان الشابان الذين ساهموا بالمحافظة على البيئة
المناطق_أشرف العصيمي
كرم المجلس البلدي بمحافظة  الدلم اليوم الأحد  الشابان  فيصل  المجلي و عبدالعزيز العسكر
الذين قاموا بـ تأهيل شجره عمرها يصل قرابة 150 عام  غرب محافظة الدلم والتي تقع بين العين و ماوان بعد محاولة العبث بها وقطعها من العابثين .

للاطلاع على مانشر بالمناطق وبالفيديو على ما قام به الشابان  بالإمكان على الرابط
http://almnatiq.net/447636

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>