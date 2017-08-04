بتجهيز الملاعب و جلب المدرب..نادي الجوف يستعد للموسم القادم

ترأس الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح رئيس نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة و بحضور عددٍ من أعضاء مجلس الإدارة و المشرفين و الإداريين ؛ الاجتماع باللاعبين للاستعداد للموسم الرياضي القادم .

بدأ المريح حديثه عن أهم متطلبات المرحلة القادمة و مالها و عليها ، مطالبًا الجميع بالتعاون مع الجهازين الفني والإداري و حثّ من خلاله اللاعبين على حضور الحصص التدريبية المقررة ؛ و التي تؤدي إلى تطوير مستوى اللاعبين و قدراتهم البدنية و الفنية .

كما ناقش المريح اللاعبين بالعقبات و الصعوبات التي تواجههم ، كما استمع لطلبات اللاعبين و احتياجاتهم واعدًا اياهم بتذليل العقبات و الاستجابة لهذه الطلبات .

هذا و أوضح المريح بأن النادي و ضمن استعداداته يعكف على تجهيز عددٍ من الملاعب الخاصة بالألعاب الجماعية و الميدان للرماية و صالة لألعاب القوى و كرة الطاولة ، كما أوضح المريح عن قرب تعاقد النادي مع مدرب للإشراف على الفريق في كرة السلة على الكراسي المتحركة .