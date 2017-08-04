 فعالية “دراجتي برؤيتي” تطلق مبادرة لا تترك اثرا الاجتماعية بالباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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فعالية “دراجتي برؤيتي” تطلق مبادرة لا تترك اثرا الاجتماعية بالباحة

فعالية “دراجتي برؤيتي” تطلق مبادرة لا تترك اثرا الاجتماعية بالباحة
المناطق_الباحة
اطلقت فعالية دراجتي برؤيتي مبادرة لا تترك اثرا ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية لديها وتنظيف المواقع السياحية من بهدف تقديم مكان يليق بالسائح في المنطقة ضم المدربين والدراجين كعمل تطوعي لخدمة منطقة الباحة.
وقدمت مجموعة “اتقن” المشرفة على فعالية دراجتي برؤيتي مجموعة من المبادرات كعمل رياضي وثقافي واجتماعي وصحي واستثماري وسياحي يخدم الشباب وينهج منهجية رؤية 2030.
من جانبه أنهى الجهاز الفني ضمن فعالية “دراجتي برؤيتي” الخمسة ايّام الاولى والتي تم التركيز فيها على العمل اللياقي والايروبيكس والدراجة ، وتخلله لقاءات و محاضرات ثقافية عن الغذاء المتوازن للدراج و النظام الحياتي السليم له والمساعد .
وبدأ الدراجين في اليوم السادس من خلال الجولة السياحية للدراجين “الطواف” والتي يتم من خلالها ربط الرياضة بالسياحة حيث ان الدراجين انطلقوا من المقر الرئيسي بالدراجات وحتى ان وصلوا الى المواقع السياحية “الطواف”، وسوف تستمر الجولة السياحية لمدة ثلاثة ايّام .
وقام الجهاز الفني الأوربي بعد ان انتهى اللاعبين من الجولة السياحية بعمل كورس تدريبي للدراجين وهو يخص كيفية التوازن على الدراجة وتفادي الاخطار.

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