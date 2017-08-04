أمير تبوك: بطولة الاتفاق هدية للشعب السعودي

وقال سموه في حديث صحفي بعد رعايته المباراة الختامية وتتويجه الاتفاق بكأس الدورة :” نبارك للاتفاقيين لاعبين وجهاز فني وإداري وجماهير بهذا الإنجاز، الذي نعتبره هدية للشعب السعودي ككل، وليس للاتفاق فقط، ونفتخر بنجاح هذه الدورة في موسمها الثاني، وبكل الشباب السعوديين الذي عملوا في اللجان المنظمة للدورة، وسعدنا بلقاء الأشقاء من شباب مصر وتونس للمشاركة في هذه الدورة، ونأمل أن تكون كل الفرق المحلية والعربية المشاركة في الدورة قد استفادت فنياً من مباريات الدورة، ضمن تحضيرات الفرق للموسم المقبل”.