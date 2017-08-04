 أمير تبوك: بطولة الاتفاق هدية للشعب السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير تبوك: بطولة الاتفاق هدية للشعب السعودي

أمير تبوك: بطولة الاتفاق هدية للشعب السعودي
المناطق_تبوك
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك التهنئة لفريق الاتفاق فوزه بكأس دورة تبوك الدولية الثانية، بغد تغلبه على الصفاقسي في نهائي الدورة بنتيجة 2- صفر.
وقال سموه في حديث صحفي بعد رعايته المباراة الختامية وتتويجه الاتفاق بكأس الدورة :” نبارك للاتفاقيين لاعبين وجهاز فني وإداري وجماهير بهذا الإنجاز، الذي نعتبره هدية للشعب السعودي ككل، وليس للاتفاق فقط، ونفتخر بنجاح هذه الدورة في موسمها الثاني، وبكل الشباب السعوديين الذي عملوا في اللجان المنظمة للدورة، وسعدنا بلقاء الأشقاء من شباب مصر وتونس للمشاركة في هذه الدورة، ونأمل أن تكون كل الفرق المحلية والعربية المشاركة في الدورة قد استفادت فنياً من مباريات الدورة، ضمن تحضيرات الفرق للموسم المقبل”.
وزاد سموه:”هناك اجتماعات ستبدأ من هذا الأسبوع للتحضير للدورة المقبلة، وسنتلقى كل المقترحات والأفكار الهادفة لتطوير الدورة،وتحقيق أهدافها في خدمة العمل الرياضي، وتجمع الشباب الهادف، مع ما تحققه الدورة من حراك اجتماعي وسياحي في منطقة تبوك”.

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