 المبعوث الأممي لليمن: لا مفاوضات مباشرة في الوقت الحالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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المبعوث الأممي لليمن: لا مفاوضات مباشرة في الوقت الحالي

المبعوث الأممي لليمن: لا مفاوضات مباشرة في الوقت الحالي
المناطق - وكالات

وصف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الخطة الأممية الجديدة حول الحديدة بـ”المدخل، وليس الهدف”، وقال إنها “بداية لحل شامل للأزمة اليمنية”.

وعلى الرغم من إمكانية استضافة سلطنة عمان لقاءات بين الأطراف اليمنية، إلا أنه أكد لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية في عددها الصادر الأحد أنه “ليس هناك أي مفاوضات مباشرة في الوقت الحالي”.

وأكد ولد الشيخ ضرورة “إيجاد حل لقضية ميناء الحديدة” عبر تسليمه “إلى طرف ثالث من قبل الأمم المتحدة لإدارة الميناء”.

وأشار إلى أنه سيتجه إلى الأردن للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما ستكون هناك زيارة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لإطلاعهما على مبادرة الحديدة.

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