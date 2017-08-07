قبل 70 عاما.. أهل عرعر يلعبون الجولف ويأكلون “البرجر” (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، تم تصويره قبل عشرات السنين، التطور الذي وصل إليه مدينة عرعر حينذاك، ومدى الرفاهية التي تتسم بها المدينة وأهلها والعاملون فيها.

ووفقا للفيديو، فقد بدت المرافق الحكومية والمدارس العصرية والمشاريع النشيطة، علاوة على برنامج تمليك مساكن للموظفين السعوديين يتولى تشييدها مقاولون سعوديون، والانتقال بالاتوبيس.

ومن ضمن الأمور التي كانت تتسم فيها عرعر في ذلك الوقت، توفير ملاعب كرة القدم والجولف وتناول البرجر في المطاعم.

ونشأت مدينة عرعر عام 1950م بعد إنشاء خط أنابيب الزيت “التبلاين”، وهو الاسم الأول لمدينة عرعر ثم تغير الاسم الى بدنة نسبة الى الوادي الذي يمر بها ثم استبدل الاسم الى عرعر وهو أيضا وادٍ يفصلها الى ضفتين وكان الفضل في تأسيس المدينة هو خط الأنابيب الذي ينقل الزيت بين رأس تنورة في المنطقة الشرقية وميناء صيدا في لبنان.

وكانت البداية إقامة محطة ضخ الزيت، وقد تم تخطيط المدينة في ذلك الحين وفق الأسلوب الشبكي على الطريقة الأمريكية والذي يعتمد على شارع رئيسي ثم تتفرع منه شوارع وتقاطعات فرعية.