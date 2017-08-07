(شاهد) ببلاغة تتضاهي كبار الشعراء.. قصيدة رائعة لعجوز لم يعجبها حال نساء اليوم !

ببلاغة تتضاهي كبار الشعراء، خرجت عجوز لتعلن غضبها من حال نساء اليوم، وما آلت إليه الأحوال خلال الفترة الحالية، وسعت للمقارنة بين العصر الماضي والحالي.

والقصيدة المعبرة، شخصت المرأة بشكل كامل وحياتها الزوجية، وأوضحت ما يجب التقيد به من تعاليم الدين وحسن التدبير، وليس ما يشاهد من إسراف وتبذير خارج إمكانيات رب الأسرة.

وفيما يلي أبيات القصيدة:

ما شلت شنطة ولا حطيت جوالي .. وبعض الحركات مالي رغبتن فيها

وشوف بعض الربايع صابه هبالي .. من عقب ما عجزت كثرة هقاويها

تنسف البشت وطول في الأذيالي .. وتعالج الضغط والسكر مخاويها

ما باقي إلا تحط رموش وظلالي .. ومكياج وأيضا مشقرتن نواصيها

ويا عزتي للنسا في وقتنا الحالي .. سياتنا صارت أكثر من حسانيها

اليا طقو الطبل جات تهز وتلالي .. وفي داخل البيت تبغا من يواسيها

وعشيرها حظله اقشر ضيع المالي .. دايم على البوك ملعنتين تحديها

وإن جاء يبي الزاد يلقا جدرها خالي.. واليا توانت من المطعم يعشيها

هاك السنوات في تاريخ الأبطالي .. جيشن ملبس وفرسانن تباريها

وفي ربعت البيت تلقا قطف ودلالي .. وسوافق للنشاما في معانيها