دواء جديد يعالج أكثر أمراض الكبد شيوعا حول العالم

قال باحثون أميركيون إنهم طوروا دواءً جديدًا يساعد في علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي أحد أمراض الكبد الأكثر شيوعًا حول العالم.

الدواء الجديد طوره باحثون في المركز الطبي التابع لجامعة روتشستر الأميركية، ونشروا نتائج الدراسة في العدد الأخير من دورية (journal JCI Insights) العلمية.

ولاختبار فاعلية الدواء الجديد الذي يحمل اسم “أورمك-099” (URMC-099)، أعطى الباحثون الدواء لمجموعة من الفئران المصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي الدواء، فيما أعطوا مجموعة من الفئران المريضة أخرى دواءً وهميًا.

ووجد الباحثون أن الفئران التي تلقت الدواء الجديد، انخفضت لديها الالتهابات المناعية، كما تقلص لديها الضرر بالكبد، دون آثار جانبية كبيرة، بالمقارنة مع المجموعة الأخرى.

وقال هاريس جيلبارد، قائد فريق البحث، إن نتائج الدراسة أثبتت قدرة الدواء الجديد، على كسر حدة الالتهابات المستمرة، وخاصة الناجمة عن الاستجابات المناعية ضد المرض، ما يسمح للكبد باستعادة وظائفه الطبيعية.

وأضاف أن فريق البحث يخطط لمزيد من الاختبارات من أجل تجربة الدواء الجديد على عينة محدودة من البشر.

وكانت دراسة سابقة كشفت أن مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، يؤثر على ما يقرب من ربع سكان الكرة الأرضية حاليًا.

ويصيب المرض فى الغالب الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وأولئك الذين يعانون من السكري، وارتفاع مستويات الكولسترول، نتيجة تناول الأغذية الغنية بالدهون المشبعة، وعلى رأسها الوجبات السريعة.

وقد يؤدي المرض إلى مشاكل صحية خطيرة، تصل أحيانا إلى تليف الكبد عند الأطفال، وينتهى بالإصابة بسرطان الكبد أو الفشل الكبدي .

وقُدّرت التكاليف الطبية المباشرة السنوية لعلاج مرضي الكبد الدهني غير الكحولي بما يقرب من 103 مليارات دولار، في الولايات المتحدة وحدها.