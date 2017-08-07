 المحققة الدولية بشأن سوريا: لا توجد عدالة.. نحن بلا سلطة ومجلس الأمن لا يفعل شيئا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الصين: العقوبات على كوريا الشمالية “ضرورية” “السعودية للكهرباء”: تشغيل محطتي الخشل والعارضة سيعزز موثوقية الخدمة بجازان الدفاع المدني يسيطر على حريق بمنزل بصبيا وظائف شاغرة بإدارة مستشفيات القوات المسلحة في الطائف المحققة الدولية بشأن سوريا: لا توجد عدالة.. نحن بلا سلطة ومجلس الأمن لا يفعل شيئا دواء جديد يعالج أكثر أمراض الكبد شيوعا حول العالم خلافات الانقلابيين تتفاقم.. الحوثيون يختطفون 3 قياديين من حزب المخلوع (شاهد) ببلاغة تتضاهي كبار الشعراء.. قصيدة رائعة لعجوز لم يعجبها حال نساء اليوم ! قبل 70 عاما.. أهل عرعر يلعبون الجولف ويأكلون “البرجر” (فيديو) رئيس وزراء اليمن في المخا لأول مرة بعد تحريرها كيف تتعرف على الأخبار الكاذبة بشبكات التواصل الاجتماعي ؟! المبعوث الأممي لليمن: لا مفاوضات مباشرة في الوقت الحالي

المحققة الدولية بشأن سوريا: لا توجد عدالة.. نحن بلا سلطة ومجلس الأمن لا يفعل شيئا

المحققة الدولية بشأن سوريا: لا توجد عدالة.. نحن بلا سلطة ومجلس الأمن لا يفعل شيئا
المناطق - وكالات

ذكرت وكالة أنباء “إس.دي.إيه” السويسرية، أن عضو لجنة التحقيق الدولية في الشأن السوري، كارلا ديل بونتي، قالت  إنها قررت ترك منصبها بعد أن أصبحت مهمتها مستحيلة بسبب نقص الدعم السياسي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأبلغت ديل بونتي 70 عاما، التي أقامت دعاوى قضائية في جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، جلسة نقاش على هامش مهرجان “لوكارنو” السينمائي أنها أعدت بالفعل خطاب استقالتها، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

ومضت تقول “سأترك هذه اللجنة التي لا تحظى بدعم أي إرادة سياسية”. وقالت “لا أملك أي سلطة ما دام لا يفعل مجلس الأمن شيئا. نحن بلا سلطة ولا توجد عدالة من أجل سوريا”.

وانضمت ديل بونتي التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا إلى لجنة التحقيق في الشأن السوري المؤلفة من ثلاثة أفراد في أيلول/ سبتمبر 2012. وتقوم اللجنة بتسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيميائية وجرائم الإبادة ضد الأيزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>