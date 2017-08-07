 وظائف شاغرة بإدارة مستشفيات القوات المسلحة في الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة بإدارة مستشفيات القوات المسلحة في الطائف

وظائف شاغرة بإدارة مستشفيات القوات المسلحة في الطائف
المناطق - الرياض

أعلنت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين.

واشترطت الإدارة إرفاق الشهادات العلمية والعملية، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية، وبطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الطبية فقط، مع طلبات التقديم في السيرة الذاتية، عبر موقع بوابة وزارة الدفاع الإلكتروني: (http://www.moda.gov.sa)، وموقع إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف الإلكتروني: ( http://www.pshrc.med.sa)، وذلك خلال 14 يوماً من تاريخه، ولن تقبل أي ملفات بعد ذلك.

كما اشترطت الإدارة للقبول بالوظائف، اجتياز اختبار اللغة الانجليزية واختبار التخصص، أو أي اختبارات يتم تحديدها من قبل إدارة المستشفيات، وسيتم استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، والاتصال على من تتوفر لديه المتطلبات الوظيفية عن طريق الرسائل النصية، ولا يقبل التقديم يدوياً أو شخصياً.

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