الصين: العقوبات على كوريا الشمالية “ضرورية”

عدّ وزير الخارجية الصيني وانغ يي، العقوبات الجديدة التي أعلنها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية، رداً مناسباً على سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونج يانج في الآونة الأخيرة، مؤكداً في ذات الوقت، أن المحادثات ضرورية لحل قضية دخلت الآن منعطفاً حاسماً.

وقال في تصريح صحفي على هامش اجتماع أمني إقليمي في مانيلا: “إن دعوة قرار الأمم المتحدة للعودة إلى المحادثات شددت على أن الوسائل الدبلوماسية والسلمية ضرورية لتفادي التوترات”.

وأشار إلى أنه بعد تنفيذ القرارات، تدخل قضية شبه الجزيرة الكورية منعطفاً حاسماً، داعياً كل الأطراف إلى اتخاذ موقف يتسم بالمسؤولية لدى إصدار أحكام واتخاذ أعمال، لتفادي حدوث مزيد من التصعيد في الموقف.

وأعرب وانغ عن أمله بأن تفكر كل الأطراف المعنية بجدية في اقتراح بلاده، والذي يقضي بأن توقف كوريا الشمالية تجاربها النووية والصاروخية، وتوقف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية المشتركة”.