“السعودية للكهرباء”: تشغيل محطتي الخشل والعارضة سيعزز موثوقية الخدمة بجازان

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنها حريصة على تقديم خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية، وأنه يتم العمل على تنفيذ العديد من المشاريع الكهربائية في جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة جازان، وذلك بهدف تعزيز الخدمة الكهربائية لدى كافة المشتركين.

وأكدت أنه سيتم تشغيل محطة الخشل بمنطقة جازان الشهر المقبل، وهو ما سوف يؤدي إلى تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية في عدد من المحافظات والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى تشغيل محطة تحويل العارضة مطلع العام القادم لدعم الخدمة لدى المشتركين بالمنطقة.

وأضافت: “تعمل الفرق الفنية وفرق الطوارئ على مدار الساعة لمواجهة أي انقطاعات طارئة ناتجة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار، أو الحرارة الشديدة، بالرغم من صعوبة التنقل خلال تلك الظروف، ووعورة التضاريس في بعض القرى والهجر، وهو ما يؤدي إلى تأخر إعادة الخدمة لبعض الوقت لعدد من المشتركين”.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء نجحت، مطلع العام الجاري، في ميكنه منظومة خدمة العملاء لديها، بما يضمن تقديم كافة خدمات المشتركين الكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الشركة، إذ أن جميع خدمات المشتركين يُمكن الاستفادة منها آلياً عبر موقع الشركة (se.com.sa) أو تطبيق الكهرباء على أجهزة الهواتف الذكية (ALKAHRABA)، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع المختصين من خلال حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل خدمة (صديق الكهرباء ALKAHRABA Friend) سواء على تطبيق واتساب على رقم (0533991100) أو موقع تويتر(@alkahraba care)، وكذلك “مركز خدمة المشترك” عبر رقم الاتصال الموحد (920001100).