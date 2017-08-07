 الدفاع المدني يسيطر على حريق بمنزل بصبيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني يسيطر على حريق بمنزل بصبيا

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمنزل بصبيا
جازان - امل بهكلي

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة صبيا من السيطرة على حريق اندلع بمنزل مكون من دورين وتعرض مواطن للإصابة بحروق نتيجة الحريق.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، أنه وردنا بلاغ عن حريق بمنزل بمحافظة صبيا وعند وصول الفرق للموقع، اتضح أن الحادث عبارة احتراق غرفة بمنزل مكون من دورين حيث تم السيطرة على الحريق وطرد الدخان وعمل التهويه اللازمة.

وأِشار الى أنه نتج عن الحادث اصابة مواطن بحروق في يده ومواطنه باختناق نتيجة كثافة الدخان، مبينا ان سبب الحريق يعود لالتماس كهربائي في توصيلة.

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