 بالفیدیو.. الأمیر تركي بن طلال يزور أحد المصابين في الحد الجنوبي ويهديه مشلحه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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بالفیدیو.. الأمیر تركي بن طلال يزور أحد المصابين في الحد الجنوبي ويهديه مشلحه

المناطق_الرياض

في بادرة تعكس مدى تلاحم القادة مع أبناءها، ومدى أهمية جنودنا البواسل لدى الجميع، قام الأمیر تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بزيارة إلى المقدم ركن “عبدالرحمن الشواف” الذي يرقد بأحد المستشفیات المتخصصة، عقب خضوعه لعملیة جراحیة بترت فيها يده الیسرى، يوم السبت الماضي، إثر إصابته في الحد الجنوبي.
وخلال الزياره خلع الأمیر البشت الذي يرتديه وأھداه للمقدم “الشواف” قائلاً له: “أبیك تقبل مني ھذا البشت، ھذا بشتي وأبوي أعطاني إياه”، تعبیراً منه عن إعجابه بالتضحیات التي قدمھا دفاعا عن دينه ثم ملیكه والوطن.
وقال الأمیر تركي للمقدم الشواف أن بتر يده الیسرى لیس إصابة، بل ھو وسام للشرف والبطولة، مشیداً في الوقت ذاته ببسالة جنود الحد الجنوبي في الدفاع عن وطنھم ودينھم.
يُشار إلى أن المقدم ركن “الشواف” سبق أن تعرض لإصابة أثناء قيامه بواجبه في الحد الجنوبي، لكنها لم تعقه عن إكمال واجبه والانضمام إلى زملاءه.

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