 الأرصاد: فرص لهطول امطار رعدية في جازان والباحة وعسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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الأرصاد: فرص لهطول امطار رعدية في جازان والباحة وعسير

الأرصاد: فرص لهطول امطار رعدية في جازان والباحة وعسير
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة .

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج،من متر إلى مترين وحالة البحر،متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،حالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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