«مواطنة» تختبر وفاء زوجها في مواقع التواصل فوصل الأمر للطلاق!

أقدمت زوجة على خداع زوجها من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ قررت الدخول معه في نقاشات خاصة دون أن يدري أنها زوجته، حتى طلب أن يلتقي بها في مجمع تجاري.

وقالت الزوجة إنها حاولت التأكد من وفاء زوجها لها، فقادتها الفكرة إلى اختباره عبر موقع للتواصل، حيث رصدت فيه حساباً يخصه باسم مستعار، وبعد إضافته والحديث معه لفترة قصيرة، طلب لقاءها في مجمع تجاري

وأضافت أنها ذهبت للمجمع فتفاجأت بوجوده في انتظارها، الأمر الذي جعلها تنهال عليه بالشتم أمام الناس، وحينما كشفت وجهها صدم وأصابه الذهول، لافتة إلى أنها تنتظر الطلاق منه ولا تود العودة إليه تحت أي ظرف.