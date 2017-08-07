 «مواطنة» تختبر وفاء زوجها في مواقع التواصل فوصل الأمر للطلاق! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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«مواطنة» تختبر وفاء زوجها في مواقع التواصل فوصل الأمر للطلاق!

«مواطنة» تختبر وفاء زوجها في مواقع التواصل فوصل الأمر للطلاق!
المناطق_الرياض

أقدمت زوجة على خداع زوجها من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ قررت الدخول معه في نقاشات خاصة دون أن يدري أنها زوجته، حتى طلب أن يلتقي بها في مجمع تجاري.

وقالت الزوجة إنها حاولت التأكد من وفاء زوجها لها، فقادتها الفكرة إلى اختباره عبر موقع للتواصل، حيث رصدت فيه حساباً يخصه باسم مستعار، وبعد إضافته والحديث معه لفترة قصيرة، طلب لقاءها في مجمع تجاري

وأضافت أنها ذهبت للمجمع فتفاجأت بوجوده في انتظارها، الأمر الذي جعلها تنهال عليه بالشتم أمام الناس، وحينما كشفت وجهها صدم وأصابه الذهول، لافتة إلى أنها تنتظر الطلاق منه ولا تود العودة إليه تحت أي ظرف.

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