الأحساء: امرأة تستقبل مولودتها الأولى بعد إجهاض متكرر لأربع سنوات

تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء – بفضل من الله -, من مساعدة مريضة لاستقبال مولودتها الأولى بعد إجهاض متكرر استمر لأربع سنوات ، حيث راجعت المريضة المستشفى سابقاً وهي تعاني من آلام خلال فترة حملها، وبإجراء الفحوصات وعمل المنظار تبين وجود الحمل بالقرن الأيسر خارج الرحم، وهي من الحالات النادرة التي من الممكن أن تهدد حياة الأم .

وتم حينها عمل غرز بالمنظار حول حملها وإزالته، واستمرت المريضة بالمتابعة والمراجعة في العيادات الخارجية بالمستشفى لإجراء الفحوصات المخبرية لمعالجة إجهاضها المتكرر، وبعد حملها ومتابعتها في أخذ العلاجات اللازمة ومضادات التجلط حتى الأسبوع الـ 38 وضعت مولودتها الأولى بفضل الله بعملية قيصرية وتتمتع بحمد الله ومولودتها بصحة جيدة.