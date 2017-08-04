 دوريات الأمن تطيح بــ«شابين» حاولا إدخال عبوات مسكر مستوردة بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 16 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 8 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العقاري : مبالغ الدعم يتم إيداعها في حساب المواطن المستفيد بعد سداده القسط مباشرة الإطاحة بخلية مكونة من 3 أشخاص لحيازتهم أكثر من 100 ألف حبة محظورة في مكة مدير تعليم جدة يعتمد حركة نقل ٧٥٧ موظفة إدارية بتعليم جدة ‏في ظرف ثمان ساعات “الأدوية والبطاريات” تدخل 7 أطفال لطوارئ “سعود الطبية” الفيحاء يعلن موعد السفر للرياض لمواجهة الهلال وصول طائرات القوات الجوية إلى أمريكا للمشاركة في تمرين العلمين الأمير خالد الفيصل يوافق على تشكيل لجنة لوضع برنامج ملتقى مكة الثقافي في موسمه القادم مساء الخميس بالأحساء .. مواجهات الفتح والتعاون بدوري المحترفين “تعليم المخواة” يدعو المنقولين من المعلمين خارجياً لإدخال الرغبات نائب أمير نجران يلتقي مدير فرع وزارة التجارة والإستثمار بالمنطقة اختتام فعاليات نادي البيروني الموسمي بإصلاحية الرياض شاهد.. حادث تصادم غريب بين طائرة وسيارة

دوريات الأمن تطيح بــ«شابين» حاولا إدخال عبوات مسكر مستوردة بجازان

دوريات الأمن تطيح بــ«شابين» حاولا إدخال عبوات مسكر مستوردة بجازان
المناطق_جازان

أطاحت دوريات الأمن بمنطقة جازان بشابين في العقد الثاني من العمر أثناء محاولتهما تهريب عبوات من المسكر خارجي الصنع، وذلك من خلال نقطة أمنية مفاجئة نصبتها إحدى الدوريات بالقرب من دوار العشوة، حيث اشتبهوا بمركبة يستقلها شابان فتم استيقافها وإخضاعها للتفتيش الوقائي، ما أسفر عن العثور على ١٢ عبوة مليئة بالمسكر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهما رفق المضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهته أشاد مدير شرطة جازان، اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، بيقظة رجال الأمن بالدوريات مقدما شكره لهم ومطالبا في الوقت نفسه ببذل المزيد من الجهود لكشف حيل المهربين، ودرء خطرهم عن المجتمع.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    حنان محمد عمر حسن موسى

    الله يعطيك العافيه

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>