 ملك الأردن يصل الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ملك الأردن يصل الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 فلسطيني من ذوي الشهداء لأداء مناسك الحج شاهد.. كذب المظاهرة القطرية حول “تسييس” الحج أمام سفارة المملكة في “لندن” ردود فعل سلبية في الشارع الإيراني بعد “سلفي” النواب مع “موغيريني” تفاصيل مشروعات الوليد بن طلال الجديدة في القاهرة.. وكم بلغت تكلفتها! «طبيب آلي» يستقبل مرضى العناية المركزة بـ«سعود الطبية» الحصيني: حالتين جويتين ماطرتين متعاقبتين في المملكة والبداية غداً تحذير من ممارسة «حركات أو إيحاءات» تحرض على تعاطي المخدرات «التجارة» تضبط 76500 منتج عزل حراري مخالف بمناطق المملكة «السياحة» تبدأ تطوير وتأهيل موقع المابيات الأثري جنوب العلا وظيفة شاغرة براتب مليون دولار في الصين…يمكنك التقديم! دوريات الأمن تطيح بــ«شابين» حاولا إدخال عبوات مسكر مستوردة بجازان

ملك الأردن يصل الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني

ملك الأردن يصل الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني
المناطق-وكالات

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أول زيارة للملك الأردني إلى الضفة منذ ست سنوات.

ومن المقرر أن يجري العاهل الأردني خلال الزيارة مباحثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى خلال الفترة القريبة الماضية.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى له منذ خمس سنوات، كما تعتبر هذه ثالث زيارة للعاهل الأردني إلى الضفة الغربية بعد زيارتين أجراهما في عامي “1999 و2012”.

وكان عبدالله الثاني قد أكد خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب ورؤساء للجان نيابية يوم أمس الأحد، إن “مستقبل القضية الفلسطينية على المحك والوصول إلى حل يزداد صعوبة”.

وقال: “إنه لولا الوصاية الهاشمية وصمود المقدسيين لضاعت المقدسات منذ سنوات، ونحاول كل جهدنا لتحمل مسؤولياتنا”، مؤكداً أن “نجاحنا يتطلب الموقف الواحد مع الأشقاء الفلسطينيين، حتى لا تضعف قضيتنا ونتمكن من الحفاظ على حقوقنا”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>