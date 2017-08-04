ملك الأردن يصل الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أول زيارة للملك الأردني إلى الضفة منذ ست سنوات.

ومن المقرر أن يجري العاهل الأردني خلال الزيارة مباحثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى خلال الفترة القريبة الماضية.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى له منذ خمس سنوات، كما تعتبر هذه ثالث زيارة للعاهل الأردني إلى الضفة الغربية بعد زيارتين أجراهما في عامي “1999 و2012”.

وكان عبدالله الثاني قد أكد خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب ورؤساء للجان نيابية يوم أمس الأحد، إن “مستقبل القضية الفلسطينية على المحك والوصول إلى حل يزداد صعوبة”.

وقال: “إنه لولا الوصاية الهاشمية وصمود المقدسيين لضاعت المقدسات منذ سنوات، ونحاول كل جهدنا لتحمل مسؤولياتنا”، مؤكداً أن “نجاحنا يتطلب الموقف الواحد مع الأشقاء الفلسطينيين، حتى لا تضعف قضيتنا ونتمكن من الحفاظ على حقوقنا”.