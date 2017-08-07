أمير عسير يستقبل أسرة الشهيد “الشهراني”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة اليوم، أسرة الشهيد الجندي سعيد عبدالله الشهراني ، من منسوبي القوات البرية الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وقدّم سمو أمير منطقة عسير تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، لوالد الشهيد وأسرته، مؤكداً فخر الوطن بالشهيد ، داعياً الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته.

من جانبها عبرت أسرة الشهيد “الشهراني” عن شكرها وامتنانها لسمو أمير منطقة عسير على نقله تعازي القيادة الرشيدة، مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم، داعين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها.