خبر اجتماع بلدي تبوك الـ ٢٢

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك اجتماعه ال(22) مساء أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي.

وفي بداية الاجتماع رفع رئيس المجلس باسمه وباسم أعضاء المجلس الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين على إقرار اللائحة المالية للمجالس البلدية والتي تهدف لتمكين المجالس البلدية من آداء الدور المناط بها.

ثم استهل المجلس اجتماعه بمناقشة عدد من الموضوعات منها شكوى عدد من المواطنين لعدم تفعيل الأمر السامي رقم ٧٠/١٢ تاريخ ١٤٠٥ والذي ينص على تمليك المواطنين لمنازلهم المقامة على أرض غير مملوكة وفقا لأربعة شروط تتمثل في عدم وجود سكن اخر يملكه المواطن وألا يكون المنزل معترضا لخطوط التنظيم وألا يكون السكن مقاما على أرض المرافق العامة وألا يتسبب السكن في ضرر لأحد أو إثارة المشكلات الجماعية أو كان القصد منه إحداث هجرة جديدة.

وطلب المجلس من الأمانة تمكين المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط المشار لها في الأمر السامي من تملك منازلهم القائمة. والرفع للمجلس بالإجراءات المتبعة وكيفية التعامل مع طلبات المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط.