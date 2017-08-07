لجنة الخرج الثقافية ترعى الأمسيّة الشبابية الشعرية بنادي ابن عباس الموسمي بالدلم

ترعى اللجنة الثقافية بالخرج التابعة للنادي الأدبي بالرياض الأمسيّة الثقافية الشعرية الشبابية التي ينظمها ويستضيفها نادي بن عباس الموسمي بالدلم وذلك في التاسعة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / ١١ / ١٤٣٨ هـ تحقيقاً لأحد أهداف برامج اللجنة بتشجيع الشباب ودعمهم تقافياً وتنمية المواهب وتطويرها .

هذا وسيشارك من الشعراء في هذه الأمسية

١ / محمد بن عبدالله المطيردي

٢ / راشد بن عبدالله النويصر

٣ / عبدالعزيز بن عبدالحميد العسكر

٤ / أنس بن عبدالعزيز المجلي

ويدير الأمسية / محمد بن تركي الشدي