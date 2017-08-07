 لجنة الخرج الثقافية ترعى الأمسيّة الشبابية الشعرية بنادي ابن عباس الموسمي بالدلم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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لجنة الخرج الثقافية ترعى الأمسيّة الشبابية الشعرية بنادي ابن عباس الموسمي بالدلم

لجنة الخرج الثقافية ترعى الأمسيّة الشبابية الشعرية بنادي ابن عباس الموسمي بالدلم
الخرج : سليمان الدخيل

ترعى اللجنة الثقافية بالخرج التابعة للنادي الأدبي بالرياض الأمسيّة الثقافية الشعرية الشبابية التي ينظمها ويستضيفها نادي بن عباس الموسمي بالدلم وذلك في التاسعة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / ١١ / ١٤٣٨ هـ تحقيقاً لأحد أهداف برامج اللجنة بتشجيع الشباب ودعمهم تقافياً وتنمية المواهب وتطويرها .
هذا وسيشارك من الشعراء في هذه الأمسية
١ / محمد بن عبدالله المطيردي
٢ / راشد بن عبدالله النويصر
٣ / عبدالعزيز بن عبدالحميد العسكر
٤ / أنس بن عبدالعزيز المجلي
ويدير الأمسية / محمد بن تركي الشدي

 

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