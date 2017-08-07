 مبيعات مهرجان العسل في “مهرجان أبها يجمعنا” تتجاوز 300 ألف ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 15 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 7 أغسطس 2017 ميلاديا

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مبيعات مهرجان العسل في “مهرجان أبها يجمعنا” تتجاوز 300 ألف ريال

مبيعات مهرجان العسل في “مهرجان أبها يجمعنا” تتجاوز 300 ألف ريال
المناطق - عسير

تجاوزت مبيعات مهرجان العسل المقام ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا ال ٣٠٠ ألف ريال، وسط إقبال كبير من السياح والمصطافين وأهالي المنطقة على موقع المهرجان بنسخته الرابعة بجوار فندق قصر أبها، والذي يقدم ٧ أنواع من العسل، بمشاركة ٢٣ عارضًا من ٤ دول عربية، هي: مصر والأردن والإمارات وسلطنة عُمان، ومن داخل السعودية حائل ومكة والباحة ورجال ألمع وأبها.أوضح ذلك المشرف العام على المهرجان، نائب رئيس جمعية النحالين بمدينة أبها عائض عسيري، مؤكدًا أن المبيعات اليومية تبدأ من ٥٠ ألف إلى ١٥٠ ألف ريال يوميًا.
وأضاف قائلًا: “إن المهرجان ينفذ بعض الفعاليات الأسبوعية من إقامة مزادات لبيع العسل، وتصلنا طلبات كثيرة يتم إرسالها كهدايا، فكثير من الناس يحبون أن يحولوا العسل إلى بطاقة مودة وهدية للأقارب والأهل والأصدقاء، إلى جانب أن المهرجان من وقت لآخر ينفذ مسابقات لمنتجات العسل وأفضل عارض، مع جود خلايا نحل للتعريف بطريقة استخراج العسل للزوار وتقديم أكلات شعبية بالعسل والسمن ويوجد في الموقع شركة لشحن العسل، فضلًا عن الفعاليات الجاذبة للمهرجان”.
وتابع: “المهرجان مستمر في موقع مخصص ومجهز بكافة الخدمات والمرافق، مما جعله موقعًا للجلسات العائلية التي تجد كافة احتياجاتها في الموقع من مواقف ودورات مياه”.
وعن المشاركات الأردنية والمصرية، أوضح أن المشاركات في غالبيتها عبارة عن معدات مع بيع عسل الزهور الصيفي والربيعي وحبوب اللقاح والعبكر.

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