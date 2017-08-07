أمير الباحة يوجه بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس المنطقة والعرض عن الإدارات غير المتفاعلة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة اليوم ، الجلسة الافتتاحية من جلسات مجلس المنطقة ، في دورته التسعين ( الثانية ) للعام المالي 1438 ــ 1439هــ ، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة .

واستهل سموه الجلسة بكلمة رحب فيها بأعضاء المجلس في دورته الثانية لهذا العام ،منوهاَ سموه بحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على تلمس احتياجات المواطنين في كافة المجالات ، مما يتطلب من الجميع الحرص والاهتمام بما يخدم الصالح العام وتوفير سبل العيش الرغيد للمواطنين بهذه المنطقة الغالية من وطننا الغالي في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ .

وأكد سمو أمير الباحة على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس المنطقة الصادرة في نهاية كل دورة ، موجهاً سموه أمين عام مجلس المنطقة بمتابعة تنفيذ تلك القرارات والعرض لسموه عن الإدارات التي لا تتفاعل مع تلك القرارات , مشدداً سموه على الدور المناط بمجلس المنطقة الذي سيكون بفضل الله تعالى نقطة الانطلاق لتنمية المنطقة وفق الخطط والأولويات المدروسة للرفع بها لاعتمادها حتى تواكب منطقتنا عجلة التنمية التي تشهدها بلادنا العزيزة في ظل قيادتنا الرشيدة اعزها الله .

وحث سموه الجميع على الاهتمام بعمل اللجان وتقديم الرؤى والأفكار وحضور اجتماعات اللجان ورفع تقارير ومعلومات متكاملة مبنية على مسوحات ميدانية من الإدارات الخدمية حتى تتحقق بإذن الله تنمية شاملة ، مطالباً سموه بتقديم المزيد من الجهود المخلصة وتيسير أعمال المواطن وإيجاد الحلول والتجديد في أسلوب واليات العمل.

وأكد سمو رئيس مجلس المنطقة , على أهمية قيام مدراء الإدارات الحكومية بالمتابعة الدءوبة للمشاريـع التي تحت التنفيذ ومعالجة معوقات سير العمل في تلك المشاريع ومتابعة المقاولين والاجتماع بهم وحل مشاكلهم أولاً بأول ، إلى جانب متابعة المكتب التنسيقي المكون من الإدارات الخدمية لتنسيق المشاريع بناءاً على قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن دون اللجوء للمكاتبات الرسمية التي قد تؤخر العمل بتلك المشاريع .

وطالب الأمير حسام بن سعود بأهمية ملاحظة ترسية وطرح المشاريع المعتمدة مستقبلاً على شركات قادرة على التنفيذ حتى تظهر تلك المشاريع لحيز الوجود والاستفادة منها في وقتها المحدد ، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان في ظل قيادتنا الرشيدة – اعزها الله-.

بعد ذلك اطـلع المجلس على أهم القرارات التي صدرت فــــــي دورة المجلس الأولى للعام المالي 1438ـ 1439هـ وما تم اتخاذه بشأنها، ثم استعرض المجلس ميزانيات الإدارات الخدمية المقترحة للعام المالي القادم 1439ـ1440هـ ، التي تشمل الجامعة ـ الأمانة ـ الطرق ـ الصحة ـ المياه ـ التعليم ـ الكهرباء ـ العمل والتنمية الاجتماعية ـ الزراعة ـ رعاية الشباب ـ الشئون الإسلامية ـ الهلال الأحمر ـ الإسكان .

كما اطلع سموه والحضور على محضر لجنة التنسيق والمتابعة في دورته الرابعة والعشرين للعام المالي الحالي ، واستعراض تقريري مدير عام الشئون الزراعية بالمنطقة عما قدمته المديرية العامة للزراعة في بعض المجالات على ضوء ما أوصت به لجنة التنسيق والمتابعة في هذا الشأن .

وفي الجلسة الثانية ناقش المجلس محاضر لجان الخدمات والمرافق العامة ، والتنمية الاجتماعية والأسرية.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة نايف بن عبدالله الغامدي أن المجلس سيستكمل جلساته يوم غدٍ بعقد الجلستين الثالثة والرابعة التي سيتم خلالها مناقشة محاضر لجان التنمية الزراعية وتطوير الغابات ، والخدمات الصحية والبيئية ، والتنمية الاقتصادية والسياحية ، والتعليم والثقافة والشباب ، والتنمية الإدارية والقوى العاملة ، فيما سيختتم المجلس جلساته بعقد الجلسة الخامسة التي خصصت لمناقشة القرارات والتوصيات التي أعدت من قبل الأمانة العامة لمجلس المنطقة في محضر الجلسات وفق ما ورد في تقارير ومحاضر اللجان التي تم استعراضها في جلسات دورة المجلس الحالية .