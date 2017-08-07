وزير الداخلية يرعى بعد غدٍ حفل تخريج قوات أمن المنشآت بجدة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بعد غدٍ، حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي 16 و 23 , ودورة التخصص في دوريات أمن وحراسة المنشآت لفرق التدخل السريع رقم (1) , وذلك بمركز تدريب القوات في محافظة جدة .

وعبّر قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري عن شكره لرعاية سمو وزير الداخلية, الأمر الذي يؤكد اهتمامه بمسيرة التدريب في القوات, مشيراً إلى أن الدورات تضم 560 فرداً من الرتب جندي وجندي أول, لافتاً إلى أن الخريجين تلقوا خلال وجودهم بالمركز التدريبات العسكرية الأساسية والتخصصية التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة مع زملائهم بالعمل الميداني والإداري .

وهنأ اللواء الجباري الخريجين, متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية لخدمة الدين ثم الملك والوطن .