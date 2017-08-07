نقل مقر المبعوث الأممي لليمن إلى عمَّان

وصل المبعوث الأممي بشأن اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى عمَّان؛ لممارسة المهام الموكولة إليه من قبل الأمم المتحدة، بعد أن تقرر نقل مقر مكتبه من مدينة نيويورك إلى عمَّان.

والتقى ولد الشيخ في عمَّان اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي الذي يزور الأردن حالياً، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في اليمن، والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد تسوية للأزمة اليمنية.