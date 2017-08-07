الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يؤكد استعدادات الرئاسة لتنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس, استعدادات الرئاسة لموسم حج هذا العام 1438هـ.

وقال معاليه: لقد عنيت المملكة منذ تأسيسها أن يكون الحج والحرمين الشريفين محلاً للعبادة والتوحيد والسنة وأداء المناسك على الوجه الصحيح, مشددا على أن أمن الحرمين الشريفين وأمن الحجاج والمعتمرين والزائرين خطوط حمراء ولا يمكن أن تتجاوز ولا يسمح لأي كائن من كان بتعكير صفو فريضة الحج بفعل مزايدين أو ممّن يخدمون مصالح أو شعارات سياسية أو دعوات طائفية.

وأوضح أن مهمة المملكة العربية السعودية وشرفها وقدرها وفخرها العناية بكل ما يخدم الحرمين الشريفين، ولهذا فإن من واجبها أن تبذل كل ما تستطيع في خدمة الحجاج والمعتمرين وسلامة أمنهم واطمئنانهم, مؤكداً أن المملكة حرسها الله ترحب بجميع الحجاج دون استثناء، وتوفر لهم الخدمات التي يحتاجونها وتعينهم على أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة واطمئنان, داعيا المسلمين لتقوى الله ومعرفة مكانة الحرمين الشريفين ومكانة قاصديهما ورعاية أمنهما وأمن وسلامة قاصديهما وأن يتعاونوا مع ولاة الأمر ورجال الأمن في تحقيق الأمن في الحرمين الشريفين والإبلاغ عن كل من تُسول له نفسه أن يعكّر صفو هذه الفريضة.

وأضاف معاليه: لنكن جميعاً رجال أمن لديننا أولاً ثم لوطننا الغالي وطن التوحيد والسنة وبلاد الحرمين الشريفين، وأن نكون فريقاً واحداً لخدمة هذا الدين وإبراز صورته المشرقة بعد أن اختطف الإسلام من جماعات إرهابية ودعوات سياسية وطائفية، وفي مقابلهم من هزوا الثوابت وميعوا الدين وارتبطوا بموجات من التشكيك والمخالفات لديننا وعقديتنا وثقافتنا الإسلامية.

وبيّن الدكتور السديس, أنه بمشيئة الله سيتم الاستفادة التامة من كامل المرحلة الثالثة من المشروع المبارك لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف, وأيضاً الاستفادة من التوسعة العملاقة التاريخية المباركة “التوسعة الشمالية” في الحرم المكي الشريف والاستفادة من المصاطب كافة، مما سيكون له الدور الكبير والأثر العظيم في أداء الحجاج مناسكهم وشعائرهم وعبادتهم بكل يسر وراحة واطمئنان.

وأكد أن الرئاسة واضطـلاعاً منها بـدورها الكبير، لا سيما وهي تحمل على عاتقها الارتقاء بمنظومة الخدمات في الحرمين الشريفين، وإبراز المشروعات المباركة والتوسعات الموفقة في الحرمين الشريفين، جاهزة لتوفير بيئة آمنة في الحرمين الشريفين، مفعمة بالروحانية، مُعظمة لمكانتها، لإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين الشريفين، وإظهار قيم الإسلام والمسلمين الحقيقية، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ، وما كان من تأهيل جميع المتعاملين فيهما للقيام بهذه المهمة العظيمة باحترافية تامة، ومهنية جاذبة لوافديهما، التي تتم من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية يصل عددهم إلى أكثر من 10.000 موظف وموظفة من المؤهلين علمياً وعملياً للمراقبة ومتابعة سير العمل بالإضافة إلى عمال وعاملات النظافة؛ ليكون المسجدان الشريفان هما الرمز العالمي الأول، والأساس المكين للعلم والهداية والأمان للعالم أجمع، مستثمرين الإمكانات المادية والبشرية كافة.